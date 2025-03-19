"Иллюзий нет". У Трампа считают Путина жестким человеком
Власти США считают российского диктатора Владимира Путина жестким человеком. Вашингтон не питает иллюзий о том, с кем имеет дело.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Уолтц рассказал, что в ходе переговоров президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин затронули "много тем". В частности, они обсудили реализацию возможного прекращения огня между Украиной и РФ, а также обмен пленными.
Также советник Трампа ответил на вопрос о том, был ли Путин честен во время переговоров.
"Ну, это не вопрос того, обязательно ли вы верите. Это доверие, но проверка. Это жесткие переговоры. Путин - жесткий человек. У нас нет иллюзий относительно того, с кем мы имеем дело. Но обе стороны заинтересованы в том, чтобы положить конец убийствам", - отметил он.
Переговоры Путина и Трампа
Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор вчера, 18 марта. Главной темой обсуждений стало завершение войны России против Украины.
В ходе переговоров Путин заверил Трампа, что он якобы приказал своим военным прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины на 30 дней.
Несмотря на это, вчера, 18 марта, поздно вечером российский дрон ударил по больнице в Сумах. Пострадавших из-за атаки не было.
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