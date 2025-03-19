"Иллюзий нет". У Трампа считают Путина жестким человеком

Власти США считают российского диктатора Владимира Путина жестким человеком. Вашингтон не питает иллюзий о том, с кем имеет дело.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Уолтц рассказал, что в ходе переговоров президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин затронули "много тем". В частности, они обсудили реализацию возможного прекращения огня между Украиной и РФ, а также обмен пленными.

Также советник Трампа ответил на вопрос о том, был ли Путин честен во время переговоров.

"Ну, это не вопрос того, обязательно ли вы верите. Это доверие, но проверка. Это жесткие переговоры. Путин - жесткий человек. У нас нет иллюзий относительно того, с кем мы имеем дело. Но обе стороны заинтересованы в том, чтобы положить конец убийствам", - отметил он.