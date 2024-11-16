Си Цзиньпин выразил надежду, что Япония "правильно решит" вопросы истории и Тайваня

Глава КНР Си Цзиньпин впервые встретился с новым премьер-министром Японии Сигэру Исибой на саммите АТЭС в Перу. В ходе встречи китайский лидер затронул вопрос Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет агентство, Си Цзиньпин заявил японскому премьеру, что Китай надеется, что Япония "должным образом решит" такие важные вопросы, как история и Тайвань.

Кроме того, глава КНР призвал двух азиатских соседей защитить глобальную систему свободной торговли, а также стабильные и беспрепятственные цепочки производства и поставок. Эти заявления прозвучали в ходе их встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Перу городе Лима.

Тем временем Исиба сказал Си, что хочет построить "конструктивные и стабильные" отношения, но попросил его отменить запрет на импорт японских морепродуктов и усилить меры безопасности для японских граждан в Китае после недавних смертельных случаев ножевых ранений. Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу морской деятельности Китая.

Также согласно японскому отчету о встрече, премьер Японии попросил главу КНР освободить японских граждан, задержанных в КНР.

Reuters пишет, что в последние месяцы китайские и японские лица впервые за многие годы предприняли шаги по возобновлению нескольких консультативных переговоров, что свидетельствует о возможном урегулировании напряженных отношений.

За последние годы у Китая и Японии возникли разногласия по ряду вопросов, включая территориальные претензии, торговую напряженность и гнев Пекина из-за решения Токио сбросить очищенную воду с аварийной АЭС "Фукусима" в море, что вызвало запрет на морепродукты.