Тайвань провел учения госструктур на случай вторжения Китая, - Reuters

Офис президента Тайваня впервые провел "настольные" учения при участии государственных учреждений без участия военных. Их задачей была имитация военной эскалации с Китаем на фоне новых угроз со стороны Пекина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным анонимных источников агентства, в трехчасовых учениях приняли участие десятки центральных и местных правительственных учреждений, а также общественных организаций. Их возглавили вице-президент Сяо Бихим и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Джозеф Ву.

Учения стали частью постоянных усилий правительства Тайваня по развитию способности правительственных учреждений и гражданского общества справляться с чрезвычайными ситуациями - от стихийных бедствий до военного конфликта.

По словам знакомого с ситуацией чиновника по вопросам безопасности, во время учений были смоделированы сценарии, которые включают "высокоинтенсивную" войну Китая в серой зоне, а также ситуацию, когда остров находится "на грани конфликта". Таким образом проверялась готовность реагирования правительственных учреждений Тайваня и гражданского общества.

На брифинге для СМИ в Офисе президента поздно вечером в четверг министр внутренних дел Лю Ши-Фан заявила, что в течение следующего года правительство намерено подготовить по всему острову более 50 тысяч добровольцев. Их задача - реагировать на чрезвычайные ситуации, в частности оказывать первую медицинскую помощь.

По словам Лю, правительство Тайваня надеется привлечь к этой работе государственные секторы, такие как водители такси и охранники, чтобы уменьшить нагрузку на правительственные учреждения во время чрезвычайных ситуаций. Она также отметила, что различные правительственные учреждения попросили создать системы резервного копирования и разработать планы быстрого восстановления после остановки работы.

Президент Тайваня Лай Цинде заявил, что страна "соревнуется со временем", чтобы нарастить свой потенциал для противодействия катастрофам и усилить сдерживание против врага во время вторжения.

"Мир и стабильность в первой островной цепи коллективно бросают вызов авторитарным государствам", - заявил Лай, не уточнив название страны.

Первая островная цепь - это группа архипелагов, которая простирается примерно от Индонезии по дуге на северо-восток до Японии, охватывая Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря.

История противостояния Тайваня и Китая

После поражения в гражданской войне с коммунистами в конце 1940-х годов, лидер партии Гоминьдан Чан Кайши вместе со сторонниками бежал на остров Тайвань.

Гоминьдан перенес резиденцию Китайской Республики с материка в Тайбэй. С тех пор Тайвань де-факто стал независимой страной, хотя номинально претендовал и на территорию материкового Китая, где образовалась коммунистическая Китайская Народная Республика (КНР).

С 1980-х Тайвань постепенно перешел на демократическую систему со свободными выборами и гарантиями прав человека. Большинство жителей острова считают себя исконными тайваньцами и не желают становиться частью коммунистического Китая.

В январе 2024 года на президентских выборах победу одержал вице-президент Демократической прогрессивной партии Лай Цинде. Он объявил курс на дальнейшее сближение Тайваня с США и другими странами Запада.