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США, Япония и Южная Корея проведут масштабные учения: привлекут авианосцы и эсминцы

Среда 13 ноября 2024 11:19
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США, Япония и Южная Корея проведут масштабные учения: привлекут авианосцы и эсминцы Иллюстративное фото: США, Япония и Южная Корея проведут масштабные учения (facebook com navy mil gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

США, Япония и Южная Корея проведут масштабные военные учения Freedom Edge. Страны привлекут к учениям военные самолеты и корабли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что в среду, 13 ноября, начнутся трехдневные учения в рамках укрепления сотрудничества из-за углубления сотрудничества КНДР с Россией.

Учения пройдут в международных водах к югу от южнокорейского курортного острова Чеджу. Это уже вторые подобные учения. Первые прошли четыре месяца назад.

Во втором раунде учений Freedom Edge будут задействованы разные военные корабли и самолеты, включая американский авианосец George Washington, эсминец Южной Кореи ROKS Seoae Ryu Seong-ryong и японский эсминец JS Haguro.

Учения будут включать ряд направлений, включая противовоздушную оборону, противоракетную оборону, противокорабельную борьбу, перекрытие на море и оборонную киберподготовку.

Провокации КНДР

Напомним, 31 октября Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-19. Отмечается, что это был самый длинный и высокий полет северокорейской ракеты.

По данным Японии и Южной Кореи, ракета поднялась на рекордную высоту 7000 километров и пролетела 86 минут.

Кроме того, КНДР и Россия углубляют сотрудничество. Страны согласовали договор о так называемом "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Среди прочего Россия и Северная Корея обязались оказать друг другу военную помощь в случае "нападения других стран".

Северная Корея направила войска в РФ для участия в войне против Украины. Северокорейские солдаты уже участвовали в боях Курской области.

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