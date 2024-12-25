Передовые лидеры Североатлантического альянса волнуются, что не смогут защитить Европу от России без США. В связи с этим сейчас для них жизненно важна победа Украины над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Лидеры Латвии, Эстонии и Финляндии призвали Альянс прекратить "бесконечные дебаты", как справиться с нависшей угрозой со стороны России, заявив, что пришло время укрепить оборону Европы.

По их словам, НАТО "не готово" воевать против российского диктатора Владимира Путина без помощи США.

"Мы не готовы. Это абсолютно понятно... Мы не можем просто надеяться на ситуацию, когда США будут оставаться активно вовлеченными в Европу", - сказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал добавил, что страны НАТО должны наращивать их обороноспособность.

Заметим, что Латвия, Эстония и Финляндия являются единственными членами НАТО, которые граничат с Россией, границей, которая тянется на 1200 миль от северного края Финляндии до юго-восточного уголка Латвии, которая также граничит с Беларусью, которую Москва использовала как плацдарм при вторжении в Украину.

Финляндия, Эстония и Латвия также являются одними из крупнейших расходов НАТО на оборону относительно их валового внутреннего продукта (ВВП).