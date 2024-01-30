КНДР третий раз за неделю осуществила пуски крылатых ракет

Северная Корея в третий раз через неделю запустила в море несколько крылатых ракет со своего западного побережья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Южнокорейский объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что зафиксировал пуски крылатых ракет с западного побережья КНДР. Количество ракет не уточняется.

Это третий пуск крылатых ракет Северной Кореей за неделю. Отмечается, что разведывательные службы Южной Кореи и США внимательно следят за ситуацией.

"Усиливая мониторинг и внимательность, наши военные тесно сотрудничают с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", - говорится в сообщении JCS.

Провокации КНДР

В последние недели руководитель КНДР Ким Чен Ын сделал ряд заявлений, свидетельствующих о его желании и готовности начать войну с Южной Кореей.

Издание The New York Times сообщило, что в США предусматривается возможность начала военных действий между КНДР и Южной Кореей в ближайшие месяцы.

Однако, как отметили СМИ, у Пхеньяна есть веская причина не разжигать конфликт , ведь темпы роста экономики Северной Кореи достигли наивысшего уровня почти за десятилетия из-за продажи вооружений России.

В Белом доме рассказали, что Северная Корея пытается создать баллистические ракеты дальнего радиуса действия и продолжает работать над военным производством.