КНДР стремится получить возможность наносить ракетные удары с большого расстояния, - США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

Представитель Белого дома рассказал, что согласно разведывательной информации США, КНДР продолжает пытаться развивать передовые возможности в области военного производства, включая баллистические ракеты дальнего радиуса действия.

Он добавил, что Соединенные Штаты работают над тем, чтобы обеспечить безопасность своих союзников в регионе, включая Японию и Южную Корею.

"Мы будем делать то, что должны делать, чтобы быть уверенными, что можем защитить Соединенные Штаты, защитить наших союзников и партнеров", - заявил Кирби.

Агрессивная политика КНДР

В последние недели лидер КНДР Ким Чен Ын сделал ряд заявлений, свидетельствующих о его желании и готовности начать войну с Югом. Однако, как отметили СМИ, у Пхеньяна есть веская причина не разжигать конфликт, ведь темпы роста экономики Северной Кореи достигли наивысшего уровня почти за десятилетия из-за продажи вооружений России.

Накануне Министерство иностранных дел Южной Кореи объявило о новых санкциях в отношении лиц и организаций, связанных с ядерной и ракетной программами КНДР.

Также мы сообщали, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, вызвав обеспокоенность Японии.

Издание The New York Times сообщило, что в США предполагают возможность начала военных действий между КНДР и Южной Кореей в ближайшие месяцы.