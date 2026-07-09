ua en ru
Чт, 09 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Встреча Зеленского и Трампа Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Иран после новых ударов США звонил и предлагал заключить сделку, - Трамп

02:36 09.07.2026 Чт
2 мин
Что сказал Трамп о возможности сделки с Ираном?
aimg Эдуард Ткач
Иран после новых ударов США звонил и предлагал заключить сделку, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран позвонил ему с предложением заключить сделку. Это произошло после недавних неоднократных атак США в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время общения с прессой Трамп рассказал, что после атак США Иран связывался с Вашингтоном для заключения сделки. Однако он не знает, "достойны ли они (иранцы - ред.) сделки".

"Они звонили некоторое время назад, они очень хотят заключить сделку. Я просто не знаю, достойны ли они такой сделки", - сказал Трамп журналистам на борту самолета после саммите НАТО в Турции.

В среду ранее Трамп объявил о прекращении "перемирия" между двумя странами после того, как Иран во вторник нанес удары по нескольким судам в Ормузском проливе, а США в ночь на среду ответили ударом.

"Каждый раз, когда они напали на нас, мы нападали на них с разницей в 20 очков", - сказал американский лидер журналистам.

Также у Трампа спросили, известно ли ему о каких-то серьезных угрозах со стороны Ирана. В ответ на это лидер США сказал, что он постоянно слышит угрозы и он "номер один в их списке".

Кроме того, комментируя вопрос об иранской атаке по кораблям в момент, когда стороны намеревались достигнуть сделки, Трамп сказал, что иранцы поступили так, потому что "немного сумасшедшие".

Что еще известно

Напомним, в ночь на 9 июля США вновь начали атаковать Иран. Это уже второй день подряд, когда американские войска наносят удары по территории Ирана.

После этого Трамп написал в соцсетях, что это "расплата" за иранскую атаку на три торговых судна, которую Тегеран совершил во вторник, 7 июля. Президент США по пригрозил, что ситуация ухудшится, если Иран снова начнет атаки. При этом в Тегеране уже успели анонсировать ответную атаку.

Также мы писали, что помимо завершения прекращения огня, Трамп сказал на саммите НАТО, что не заинтересован в переговорах с Ираном.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО в Анкаре: все подробности
Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО в Анкаре: все подробности
Аналитика
Гонка вооружений не останавливается ни на миг: интервью с Ярославом Гришиным, "Генерал Черешня"
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Гонка вооружений не останавливается ни на миг: интервью с Ярославом Гришиным, "Генерал Черешня"