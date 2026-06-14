США и Иран подпишут сделку дистанционно, - Axios

Официальные лица США и источники из стран-посредников подтвердили, что подписание соглашения действительно состоится в виртуальном формате. В основном это связано с логистическими соображениями.

По словам источников, одной из главных причин является то, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавляет американскую переговорную группу, не смог бы вернуться в США до отъезда президента Дональда Трампа на саммит G7 во Францию. Отправка Трампа на саммит должна состояться в понедельник утром.

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Отметим, что США с Ираном и посредниками три месяца работали над рамочным соглашением. Ожидается, что меморандум о взаимопонимании продлит режим прекращения огня на 60 дней, откроет Ормузский пролив и положит начало переговорам по иранской ядерной программе. Помимо этого, документ положит конец войне и потенциально стабилизирует энергетические рынки.