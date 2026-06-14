RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США и Иран подпишут сделку дистанционно, - Axios

05:30 14.06.2026 Вс
2 мин
Почему сделку решили заключить дистанционно?
aimg Эдуард Ткач
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Сегодня в воскресенье, как ожидается, США и Иран, совместно с посредниками из Пакистана и Катара проведут виртуальную встречу. Стороны планируют подписать меморандум о взаимопонимании в электронном виде, то есть дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Официальные лица США и источники из стран-посредников подтвердили, что подписание соглашения действительно состоится в виртуальном формате. В основном это связано с логистическими соображениями.

По словам источников, одной из главных причин является то, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавляет американскую переговорную группу, не смог бы вернуться в США до отъезда президента Дональда Трампа на саммит G7 во Францию. Отправка Трампа на саммит должна состояться в понедельник утром.

Читайте также: "Трамп нас подставил": Израиль раскритиковал готовящуюся сделку между США и Ираном, - Ynet

Отметим, что США с Ираном и посредниками три месяца работали над рамочным соглашением. Ожидается, что меморандум о взаимопонимании продлит режим прекращения огня на 60 дней, откроет Ормузский пролив и положит начало переговорам по иранской ядерной программе. Помимо этого, документ положит конец войне и потенциально стабилизирует энергетические рынки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИран