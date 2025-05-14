США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия

Евросоюз и США заявили о введении новых санкций в отношении России, если она откажется от мирных инициатив Украины и ее партнеров. В Вашингтоне заявили, что санкции будут "сокрушительными" для Москвы. Что реально грозит РФ – в материале РБК-Украина.

Главное:

Что войдет в санкционные пакеты ЕС и США?

Закон Линдси Грэма - почему он эффективный?

Три варианта ограничений от США - какие они?

Почему санкции от ЕС могут быть слабее американских?

Украина активно готовится к встрече с Владимиром Путиным 15 мая в Турции. Владимир Зеленский уже несколько раз подтвердил, что готов к разговору с российским диктатором о завершении войны в четверг в Стамбуле или в любом другом городе Турции.



От Путина пока подтверждения или категорического отказа от такой встречи не было. Ни "да", ни "нет" не сказал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков, лишь заявив, что "язык ультиматумов для России неприемлем".

Если встреча в Стамбуле не принесет результатов и прекращения огня не будет, то РФ ждут новые санкции от США и ЕС. И Вашингтон, и Брюссель подтвердили подготовку новых санкционных пакетов.

"Если Россия откажется от безусловного и полного прекращения огня, должны быть введены санкции – усиленные санкции против ее энергетического сектора и банковской системы", - заявил Зеленский. Он отметил, что это должны быть самые сильные санкции.

Санкции вероятны, но есть вопросы

Полной информации о санкциях пока нет в открытом доступе. Известно лишь, что они готовились заранее и американской, и европейской сторонами. В Офисе президента Украины говорят, что они будут очень жесткими.

"Я знаю детали нового санкционного пакета (США - ред.), который может быть применен. Он очень жесткий, и он в случае применения может быть скоординирован с таким же европейским, британским, канадским и так далее пакетами, и это будет действительно очень больно. Российская экономика не в том состоянии, чтобы еще переносить и новые санкции. Новые санкции усугубят все эти процессы (речь о процессах ослабления экономики РФ - ред.)", - заявил в интервью РБК-Украина глава ОП Андрей Ермак.

Глава ОП Андрей Ермак (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Он отметил, что основные санкции со стороны США содержатся в законопроекте сенатора Линдси Грэма. К ним же будут привязаны и санкции ЕС. "Эти санкции будут применены немедленно, когда станет совсем уж очевидным то, что Россия окончательно отбросила любые предложения о перемирии", – отметил Ермак.

Санкционная политика западных союзников до сих пор реализовывалась достаточно медленно. Основная ее задача – ослабить экономические возможности РФ продолжать войну, до сих пор не решена.

На этот раз партнеры Украины обещают, что удар по экономике РФ будет "сокрушительными". Во всяком случае, так заявил автор американского законопроекта. Немного раньше сенатор Грэм говорил, что России, если она откажется от перемирия, нужно устроить "ад из санкций".

Санкции ЕС вряд ли будут "сокрушительными"

Законопроект Грэма, по информации Bloomberg, включает вторичные пошлины на нефть. То есть Вашингтон введет пошлину в 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Кроме того, американским гражданам планируется запретить покупать российские государственные облигации. Санкции могут коснуться "Газпрома", а также крупных компаний, работающих в сфере природных ресурсов и банковском секторе, сообщил Reuters.

Насколько мощными будут санкции ЕС и насколько плотно они будут привязаны к американскому пакету – пока непонятно. По ситуации на сегодняшний день ЕС готовит 17-й санкционный пакет.

Но, по неофициальной информации, новый санкционный пакет включает ограничения для более чем 100 судов (по одной из версий - до 200 - ред) российского теневого флота, санкции в отношении более 50 физических и юридических лиц.

Под ограничение попадает 31 компания, поддерживающая российский ВПК либо участвующая в обходе санкций. Планируется усилить экспортный контроль за продуктами и технологиями, которые могут употребляться русской армией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (фото: Getty Images)

По оценке собеседника РБК-Украина, предметно занимающегося санкционными вопросами, назвать "сокрушительными" санкции, которые предусматривает 17-й пакет, было бы большим преувеличением. "В принципе санкции неплохие, но не насколько сильны, как могли бы быть", - отметил он в комментарии изданию.

Скептицизм по поводу эффекта таких санкций высказал и глава парламентского комитета свободы слова Ярослав Юрчишин. "Ну такая себя "мощная мощь". Вот что-то не верится, что после этого Россия почувствует на себе боль этой войны", - заявил он.

При этом Юрчишин отметил, что до сих пор ЕС не ввел в полном объеме санкции в отношении энергетического сектора РФ – нет запрета на импорт российского газа, не все банки отключены от международных платежных систем, нет достаточных ограничений на технологии и программное обеспечение.

Но даже введение таких санкций, которые вошли в новый пакет, гарантировать пока нельзя. Их принятие в Евросоюзе усложняет позиция Венгрии, которая против такого шага. Но ЕС готовит инструменты, чтобы обойти возможное вето Венгрии.

Принятие 17-го санкционного пакета Советом ЕС может состояться уже 20 мая. 14 мая послы ЕС согласовали содержание санкционного пакета. Вероятно, ограничения в нем могут быть усилены, если переговоры в Стамбуле не дадут ожидаемого результата.

Основной санкционный удар по РФ могут нанести США

Основной эффект на Россию могут иметь именно новые американские ограничения, считает экс-советник президента Украины, экономист Олег Устенко. И эти санкции, по его мнению, без сомнений будут введены. "Сейчас у США не будет другого варианта. Если Россия не садится за стол переговоров и Трамп чувствует, что его, как он выразился, "водят за нос", то ему надо предпринимать какие-то действия. Так просто оставить эту ситуацию он не сможет", – заявил Устенко в комментарии РБК-Украина.

Он считает, что для усиления санкционного давления на РФ у США есть три основных варианта.

Президент США Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Первый вариант – предложения сенатора Грэма о введении 500% пошлины для стран, которые покупают российскую нефть. Эти пошлины в первую очередь ударят по Китаю, Турции и Индии. Но эти три страны не будут возражать и, скорее всего, откажутся от российской нефти.

"Китай вряд ли будет портить взаимоотношения с США сейчас, после того как они договорились о разрешении торгового конфликта. Сейчас Пекину легче отказаться от российской нефти, чем идти на новую конфронтацию с Вашингтоном. Я предполагаю, что китайцы согласятся (отказаться от нефти РФ - ред.)", - считает Устенко.

Турция, по его оценке, тоже, вероятно, пойдет на отказ от российской нефти, поскольку ведет переговоры с США по торговым вопросам, после решения Трампа о введении пошлин. "Турки, скорее всего, тоже согласятся (отказаться от нефти РФ - ред.), поскольку получат какие-то дополнительные преимущества по торговой сделке с США", - отметил Устенко.

Индия, по его мнению, тоже не будет противиться отказу от российской нефти в нынешних условиях конфликта с Пакистаном. "В этом конфликте Индии не особо выгодно терять поддержку США", - подчеркнул Устенко.

Запустить в действие закон Грэма можно будет достаточно быстро, считает он, и эффект на Россию это произведет довольно мощный. "Россия за год получает порядка 150 млрд долларов от продажи нефти. Возможно, некоторые мелкие страны продолжат ее покупать, но если откажутся Китай, Турция и Индия, то можно будет говорить о потере Россией этих 150 млрд. А это почти 40% военного бюджета. Москве придется тогда идти на сокращение военного бюджета, что маловероятно, или сокращать невоенные затраты, что менее реалистично в нынешнем раскладе”, - отметил Устенко.

Второй вариант – США могут ввести налог 25-50% на российскую нефть. Его должны будут платить все, кто покупает нефть РФ, в противном случае, к ним будут применены вторичные санкции, отметил Устенко.

Этот налог будет идти в специальный фонд, который потом будет использоваться для помощи Украине. "То есть те, кто будет покупать российскую нефть, будут ее покупать и дальше, но налог будет идти в фонд. В этом случае россияне будут получать меньше денег. К примеру, уже не 60 долларов за баррель нефти, а 45 при самом хорошем для них раскладе", – объяснил экономист.

"Трамп в этом случае получает преимущество. Он может принудительно посадить русских за стол переговоров и получить из расчета 45 млрд долларов в год для фонда. Таким образом, он может обосновать, почему США продолжают помощь Украине – у США просто есть деньги, которые они собрали с русских", - отметил Устенко.

Третий вариант – комбинация первого и второго. То есть, если вторичные санкции не сработают в полной мере, то дополнительно могут быть введены спецпошлины на российскую нефть.

Что касается санкций ЕС, то Устенко считает их больше символическими, чем результативными. "Я думаю, они (санкции ЕС - ред.) должны будут показать, что ЕС последователен в своих действиях и готов продолжать санкционное давление на Россию", – отметил экс-советник президента. Он уверен, что наиболее эффективными могли бы быть дополнительные ограничения на закупку в ЕС российского LNG, но пока в ЕС их не вводят, хотя и готовятся отказаться от этого импорта с 2027 года.

После 17 пакета санкций, который ЕС хочет принять в ближайшие дни, в Брюсселе уже готовятся у следующему санкционному траншу. По словам уполномоченного Украины по санкционной политике Владислава Власюка, уже на следующей неделе в ЕС может начаться подготовка главного санкционного пакета, который может стать ответной мерой, если РФ откажется от мирных инициатив Украины и ее партнеров.