"Это будет финальная точка": Зеленский о последствиях отказа Путина от встречи в Стамбуле

Встреча в Стамбуле станет определяющей в вопросе прекращения огня: если она не состоится, это будет означать, что Россия не заинтересована в завершении войны. Тогда Запад должен перейти к решительным действиям и принять мощный пакет санкций.

"Я считаю, что это значит, что не будет никакого результата в том или ином формате. Любых встреч и тому подобное. Все зашло уже достаточно глубоко в вопрос прекращения огня. Украина (поддержала - ред) все сигналы, все предложения, любые моменты, которые были предложены теми или иными сторонами, странами, Соединенными Штатами, странами Европы и т.д.", - заявил Зеленский.

По словам президента, Украина продемонстрировала абсолютный конструктивизм и четко показала, что она хочет окончания войны. Следующий шаг - за Россией.

"Россия каждым шагом, и я считаю, что не приезд Путина, а снова игры, - это финальная точка его демонстрации, что они не готовы к окончанию войны. А значит все обещания, трезвые и четкие обещания США, Европы, лидеров других стран должны быть выполнены. Иначе вы не заставите и не принудите Россию к шагам, к тому или иному формату деэскалации", - отметил президент.

Санкции от США

Зеленский подчеркнул, что ожидает сильный пакет санкций от США против России, если переговоры в Стамбуле не состоятся из-за нежелания российского диктатора Владимира Путина.

"И это уже санкции, посмотрите, не за агрессию, не за оккупацию и тому подобное. То есть компромиссов уже и так миллион. Санкции за то, что они не хотят. Даже прекращение огня. Это должен быть самый сильный пакет санкций. Потому что это воля к окончанию войны. Или нет. То есть это четкий сигнал, что они не хотят и не собираются заканчивать войну. Или наоборот они продемонстрируют, что они не только с ядерным оружием серьезные, но и без него на что-то способны", - добавил глава государства.

Санкции от Европы

Также Зеленский ожидает сильный пакет санкций против России и от Европы. И если Европа к своему пакету может добавить сильные шаги США, Украина будет очень благодарна.

"Мне кажется, этот месяц, середина, а может под конец месяца, мы ожидаем именно, что во время заседания лидеров будет это рассмотрено и будет сильный пакет. Я откровенно хотел бы, чтобы пакет был на минимум на том уровне, на котором сейчас есть предложение в Конгрессе, предложение по сильным санкциям по энергетике и по банковской системе. Там сильный пакет", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это важно не просто ради нового пакета санкций, а ради действительно сильных мер, которые будут влиять на экономику России.