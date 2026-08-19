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Нефть продолжает дорожать на фоне неопределенности вокруг Ормузского пролива

10:16 19.08.2026 Ср
2 мин
Сколько сегодня стоит нефть?
aimg Татьяна Степанова
Нефть продолжает дорожать на фоне неопределенности вокруг Ормузского пролива Фото: нефть продолжает дорожать на фоне неопределенности вокруг Ормузского пролива (Getty Images)
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Цены на нефть растут четвертый день подряд на фоне противоречивых заявлений США и Ирана относительно того, открыт ли Ормузский пролив для судоходства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 69 центов, или 0,8% - до 91,71 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 76 центов, или 0,9% - до 85,70 доллара за баррель.

Торги обеими марками во время предыдущей сессии во вторник, 18 августа, завершились на самом высоком уровне более чем за три недели на фоне ухудшения перспектив мирного соглашения между США и Ираном.

"Риски для судоходства снова растут, поскольку атаки со стороны Ирана и хуситов остаются распространенными в обеих ключевых узких точках, что поддерживает цены на нефть в ближайшей перспективе", - пояснила старший аналитик рынка нефти в Sparta Commodities Джун Го, имея в виду Ормузский Баток-проток.

По обнародованным сегодня данным, движение судов через Ормузский пролив замедлилось, поскольку большинство судовладельцев избегали этого важного водного пути из-за отсутствия четких сигналов о его восстановлении после блокады.

Чтобы обойти Ормузский пролив, правительство Ирака одобрило механизмы экспорта иракской сырой нефти через специализированные международные и местные компании, а также ряд экспортных рынков.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп снова поделился планами объявить Ормузский пролив по территории США. Еще он рассказал об актуальном состоянии судоходства в нем.

В то же время Иран заявил, что Ормузский пролив не будет вновь открыт, пока США полностью не выполнят все условия из Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Кроме того, Иран готовится к возможному обострению не только в районе Ормузского пролива, но и в более широком регионе.

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