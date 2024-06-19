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США обеспокоены поддержкой Китаем военно-промышленной базы РФ, - Блинкен

Вашингтон, США, Среда 19 июня 2024 06:07
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США обеспокоены поддержкой Китаем военно-промышленной базы РФ, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты и страны Запада обеспокоены поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы России, что помогает агрессору производить оружие.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 18 июня, сообщает РБК-Украина.

Руководитель Госдепартамента отметил, что США и страны Запада вводят новые санкции против России для прекращения ее агрессии против Украины.

Кроме того, западные партнеры Киева пристально следят за странами, которые поддерживают оборонно-промышленную базу и таким образом позволяют Кремлю продолжать войну. Прежде всего, речь идет о Китае. По словам Блинкена, Пекин не поставляет оружие в Россию, но оказывает критически важную поддержку российской оборонно-промышленной базе.

"Так, 70% станков, которые импортирует Россия, производятся в Китае. 90% микроэлектроники поступает из Китая, и это позволяет России поддерживать свою оборонно-промышленную базу, поддерживать военную машину, чтобы продолжать войну. Поэтому это должно прекратиться", - сказал руководитель американской дипломатии.

По его словам, США и Запад также работают над конфискацией российских активов в странах Европы и над передачей Украине 50 млрд долларов дополнительной помощи. Блинкен напомнил, что несколько дней назад "мы провели очень эффективную конференцию по вопросам восстановления, на которой рассматривали другие формы поддержки Украины, в частности в энергетическом секторе".

Помощь Китая России и конфискация активов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен прекратить поддержку России в войне против Украины. Иначе Пекин ждут санкции.

В то же время, МИД Китая призвал НАТО прекратить обвинять страну в войне против Украины.

Добавим, что 14 июня страны G7 решили предоставить Украине кредит на 50 млрд долларов до конца года. Его погасят из прибыли от активов РФ.

В Минфине США назвали законным использование доходов от замороженных на Западе активов РФ для поддержки Украины.

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