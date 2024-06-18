ua en ru
Вт, 18 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МИД Китая призвал НАТО "прекратить обвинять" Пекин в войне в Украине

Вторник 18 июня 2024 15:05
UA EN RU
МИД Китая призвал НАТО "прекратить обвинять" Пекин в войне в Украине Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Китай призвал Североатлантический альянс "перестать обвинять" его в войне в Украине, после того как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Пекин в усугублении конфликта своей поддержкой России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

"Мы призываем (НАТО, - ред.) прекратить обвинять и сеять раздор, не подливать масла в огонь и сделать что-то конкретное для политического решения кризиса", - заявил Линь Цзянь, представитель китайской дипломатии.

Позиция Китая о войне в Украине

Несмотря на то, что Китай заявляет о своей нейтральности в отношении войны в Украине, Пекин не осудил тотальную агрессию своего "партнера" России и не поддержал санкции Запада. Более того, Си Цзиньпин недавно заявил, что выступает за "политическое решение" войны в Украине.

Запад, тем временем, обвиняет Китай в содействии войне диктатора Путина.

В свою очередь Столтенберг заявлял, что Китаю придется столкнуться с последствиями за поддержку войны России против Украины, если он не изменит свою политику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай НАТО Война России против Украины
NEWS
QR-код вместо военного билета. В Резерв+ запустили важное обновление
QR-код вместо военного билета. В Резерв+ запустили важное обновление
DAILY
Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше