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США считают законным использовать активы РФ для поддержки Украины

Понедельник 17 июня 2024 06:09
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США считают законным использовать активы РФ для поддержки Украины Фото: флаги Украины и США в Вашингтоне (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Использовать доходы от замороженных на Западе активов РФ, чтобы оказывать поддержку Украине, законно. В этом нет правовых возражений.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Таким образом, американская чиновница отреагировала на критику решения G7 выделить Киеву 50 млрд долларов под залог этих доходов.

Джанет Йеллен отметила, что сами по себе активы Центробанка РФ, замороженные в западных странах, останутся нетронутыми (речь идет о 260 млрд евро, большая часть из которых храниться в европейском депозитарии Euroclear). При этом, Россия не имеем прав на проценты от инвестирования этих средств, которые ежегодно составляют от 2,5 до 3,5 млрд евро.

"Так что никакой юридической проблемы здесь нет", - добавила глава Минфина США.

Отметим, что на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин назвал план G7 "кражей" и пригрозил, что это "не останется безнаказанным". В МИД РФ также пригрозили ответными мерами и добавили, что использование замороженных российских активов для помощи Украины является очередным ударом по международному праву.

Напомним, что 14 июня страны "Большой семерки" (G7) приняли решение предоставить Украине до конца года кредит на 50 млрд долларов. Его погасят из прибыли от российских активов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент России "проявляет интерес" к мирным переговоров лишь для того, чтобы склонить Запад к уступкам, которые нарушат суверенитет Украины.

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