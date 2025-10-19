Предотвратили покушение? В США нашли "снайперскую точку" возле любимого аэропорта Трампа

Секретная служба США, которая охраняет президента Дональда Трампа, обнаружила подозрительную "снайперскую точку", с которой есть возможность видеть место выхода главы государства из самолета Air Force One.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

Отмечается, что охотничий стенд обнаружили вечером 16 октября неподалеку от международного аэропорта Палм-Бич, штат Флорида.. Федеральное бюро расследований проводит изучение находки. Директор ФБР Кэш Патель заявил, что пока невозможно связать найденный стенд с каким-либо лицом.

"На месте происшествия никто не был найден. С тех пор ФБР взяло на себя руководство расследованием, направив ресурсы для сбора всех доказательств с места происшествия и используя наши возможности аналитики мобильных телефонов", - заявил он.

Начальник отдела коммуникаций Секретной службы Энтони Гульельми подтвердил, что его люди сотрудничают с ФБР и местной полицией. Агенты обнаружили стенд во время очередной проверки перед прибытием Трампа в Палм-Бич.

"Хотя мы не можем предоставить подробности относительно конкретных предметов или их назначения, этот инцидент подчеркивает важность наших многоуровневых мер безопасности", - сказал он.

В то же время источник издания в правоохранительных органах сообщил, что местная полиция выяснила сроки установки стенда. Похоже, что он появился там "месяцы назад" и до сих пор не привлекал ничьего внимания.