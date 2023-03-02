ua ru
Чт, 02 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США опровергли передачу Украине разведданных для ударов по территории России

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 02 марта 2023 22:49
США опровергли передачу Украине разведданных для ударов по территории России Фото: Пэт Райдер, представитель Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки не передают Украине разведданные для нанесения ударов по территории России.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Наташу Бертран в Twitter, об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер.

"Я могу определенно сказать, что представление о том, что мы предоставляем разведданные или информацию украинцам для целей в России, является абсурдом. Мы не воюем с Россией и не стремимся к войне с Россией", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заверил, что ВСУ не будут наносить удары по территории России дальнобойными ракетами, которые могут предоставить страны Запада.

Также мы писали, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у Украины есть оружие собственного производства, которое может уничтожать цели на территории России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Под Москвой жители одного из городов слышали громкий взрыв: видео
Под Москвой жители одного из городов слышали громкий взрыв: видео
DAILY
Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине