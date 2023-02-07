У Украины есть оружие, которое может уничтожать цели на территории России, - Данилов

У Украины есть оружие собственного производства, которое может уничтожать цели на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова CNN .

"Что касается российской территории, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружие украинского производства. У нас есть такое оружие? Да, есть", - сказал он.

Отметим, что международные партнеры запретили Украине наносить удары по территории России из западного оружия. Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина не будет наносить удары по РФ ракетами GLSDB.

При этом ранее Данилов заявлял, что украинские военные могут атаковать военные цели на территории России, и никаких оговорок относительно ответных ударов нет.

К тому же, начальник ГУР Кирилл Буданов отмечал, что удары по военным объектам в РФ продолжатся, они также будут наноситься дальше вглубь территории страны.

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