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США спростували передачу Україні розвідданих для ударів по території Росії

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Вашингтон, Четвер 02 березня 2023 22:49
США спростували передачу Україні розвідданих для ударів по території Росії Фото: Пет Райдер, представник Пентагону США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки не передають Україні розвіддані для завдання ударів по території Росії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CNN Наташу Бертран у Twitter, про це заявив представник Пентагону Пет Райдер.

"Я можу чітко сказати, що уявлення про те, що ми надаємо розвіддані чи інформацію українцям для цілей у Росії, є абсурдом. Ми не воюємо з Росією і не прагнемо війни з Росією", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони України Олексій Резніков запевнив, що ЗСУ не завдаватиме ударів по території Росії далекобійними ракетами, які можуть надати країни Заходу.

Також ми писали, що,за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна має зброю власного виробництва, яка може знищувати цілі на території Росії.

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