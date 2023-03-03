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США полны решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, - глава Пентагона

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Вашингтон, Пятница 03 марта 2023 03:42
США полны решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, - глава Пентагона Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты намерены поддерживать Украину в ее борьбе с российским вторжением в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст его Послания вооруженным силам США.

"Одна из задач США – противодействовать острой российской угрозе. Незаконное и несправедливое вторжение РФ в Украину также является атакой на основанный на правилах международный порядок, построенный такой высокой ценой с 1945 года. Мы полны решимости поддерживать борьбу Украины за свободу в долгосрочной перспективе", - заявил Остин.

По его словам, США не будут втянуты в развязанную Путиным войну, но Вашингтон по-прежнему полон решимости защищать каждый сантиметр территории НАТО.

"Тесно сотрудничая с нашими союзниками, мы уже укрепили восточный фланг НАТО и будем продолжать укреплять нашу коллективную оборону ", - добавил он.

Глава Пентагона также отметил, что коллективная поддержка Украины продемонстрировала, чего может достичь коалиция стран, когда они вместе защищают свободу и суверенитет независимого государства.

Ранее Остин заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут останавливать другие страны, в случае их намерения передать Украине самолеты.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Остина, у союзников Украины пока нет объявлений о возможных поставках истребителей.

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Пентагон Вторжение России в Украину Соединенные Штаты Америки
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