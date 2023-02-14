Глава Пентагона об истребителях для Украины: пока объявлений нет, но будем работать дальше

У союзников Украины пока нет объявлений насчет возможных поставок истребителей, но работа для обеспечения всех нужд ВСУ продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона США Ллойда Остина в ходе брифинга.