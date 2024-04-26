В США надеются, что предоставление Украине ATACMS убедит Германию поставить Taurus

Информация о том, что США уже поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, активизировала дебаты в Германии по поводу предоставления Вооруженным Силам Украины крылатых ракет Taurus.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Агентство ссылается на неназванного американского высокопоставленного чиновника, который заявил журналистам, что поставка Украине ракет Taurus зависит от Германии.
По его словам, в США надеются, что решение Вашингтона предоставить ATACMS, а также подобные решения Франции и Великобритании по поводу крылатых ракет большой дальности "может быть фактором", чтобы убедить Германию изменить свое мнение.
Германия примерно с февраля 2024 года отказывает Украине в предоставлении дальнобойных ракет Taurus.
Канцлер Германии Олаф Шольц в разное время называл разные причины отказа: от необходимости обслуживания со стороны немецких специалистов до опасений относительно ударов по территории России, что может спровоцировать ее на применение ядерного оружия против ФРГ.
Вчера, 25 апреля, Шольц во время пресс-конференции с премьер-министром Британии Риши Сунаком заявил, что позиция его страны не изменилась.
Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины. Он будет включать в себя сотни единиц бронетехники и зенитные ракеты Aster для системы ПВО SAMP/T.
Сунак сегодня заявил, что Лондон пришлет Украине "самый большой в истории" отдельный пакет оборудования, который будет включать 60 катеров, более 1600 ударных ракет и ракет ПВО, а также почти 4 млн патронов для стрелкового оружия.
В правительстве Британии уточнили, что речь идет о более чем 1600 ударных и противовоздушных ракетах, а также дополнительных ракетах большой дальности Storm Shadow.
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