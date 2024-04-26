В США надеются, что предоставление Украине ATACMS убедит Германию поставить Taurus

Германия примерно с февраля 2024 года отказывает Украине в предоставлении дальнобойных ракет Taurus.

Канцлер Германии Олаф Шольц в разное время называл разные причины отказа: от необходимости обслуживания со стороны немецких специалистов до опасений относительно ударов по территории России, что может спровоцировать ее на применение ядерного оружия против ФРГ.

Вчера, 25 апреля, Шольц во время пресс-конференции с премьер-министром Британии Риши Сунаком заявил, что позиция его страны не изменилась.

Решения Франции и Великобритании по предоставлению ракет

Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины. Он будет включать в себя сотни единиц бронетехники и зенитные ракеты Aster для системы ПВО SAMP/T.

Сунак сегодня заявил, что Лондон пришлет Украине "самый большой в истории" отдельный пакет оборудования, который будет включать 60 катеров, более 1600 ударных ракет и ракет ПВО, а также почти 4 млн патронов для стрелкового оружия.

В правительстве Британии уточнили, что речь идет о более чем 1600 ударных и противовоздушных ракетах, а также дополнительных ракетах большой дальности Storm Shadow.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.