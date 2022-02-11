США скорочують чисельність співробітників посольства і закликають американців покинути Україну

США оголосили про скорочення чисельності співробітників посольства в Україні. Крім того, американцям рекомендовано покинути українську територію протягом двох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана .

"Американці, що знаходяться на території України, повинні виїхати протягом наступних 24-48 годин. Ми не можемо передбачити майбутнє. Але ризики і загрози зараз дуже високі", - сказав в ході брифінгу Салліван.

Він додав, що якщо американці не покинуть Україну у зазначені терміни, то в майбутньому у них може бути неможливість виїхати під час вторгнення Росії. Салліван зазначив, що США продовжують скорочувати чисельність співробітників посольства у Києві.