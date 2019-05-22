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США сконцентровані на стримуванні Ірану, - Пентагон

Новини » Політика    22.05.2019 - 07:06
США сконцентровані на стримуванні Ірану, - Пентагон
Фото: Патрік Шанахан (Mark Wilson/Getty Images)

В Пентагоні наголосили, що не збираються воювати з Іраном

Виконувач обов'язки міністра оборони Сполучених  Штатів Патрік Шанахан заявив, що Вашингтон приділяє особливу увагу стримуванню Ірану та запобіганню прорахунків з боку Тегерану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Шанахана, завдяки перегрупуванню військ на Ближньому сході Вашингтон зміг "стримати атаки Ірану проти американських сил". Він також наголосив, що США не збираються воювати з Іраном.

"На даному етапі ми приділяємо особливу увагу запобіганню прорахунків з боку Ірану, ми не хочемо ескалації. Мова йде про стримування, а не війну. Ми не збираємося йти на війну", - заявив Шанахан.

Крім того, держсекретар США Майк Помпео зазначив, що Сполучені Штати володіють "багатьма способами комунікації" з іранським керівництвом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Іран ніколи більше не погрожувати його країні, оскільки у разі війни "для Ірану настане офіційний кінець".

"Якщо Іран хоче воювати, це буде офіційним кінцем Ірану. Ніколи не погрожуйте Сполученим Штатам!", - написав Трамп.

Як писало РБК-Україна, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що війни Ірану зі Сполученими Штатами не буде, оскільки її не хочуть обидві сторони конфлікту.

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