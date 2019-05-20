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Трамп заявив, що Ірану прийде кінець у разі війни зі США

Новини » Політика    20.05.2019 - 03:36
Трамп заявив, що Ірану прийде кінець у разі війни зі США
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Трамп закликав ніколи не погрожувати США

Президент США Дональд Трамп закликав Іран ніколи більше не загрожувати його країні. Про це він написав у своєму Twitter.

Трамп зазначив, що у разі війни, Ірану прийде "офіційний кінець".

"Якщо Іран хоче воювати, це буде офіційним кінцем Ірану. Ніколи не погрожуйте Сполученим Штатам!", - написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив своїм вищим радників, що не хоче залучати Сполучені Штати у війну з Іраном.

Але він також дав зрозуміти, що буде захищати інтереси США в регіоні, сказав один з чиновників. Розвідка США засвідчила підвищену активність Ірану або його представників, яких офіційні особи США сприймали як загрозу проти американських цілей у регіоні.

Раніше повідомлялося, що верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що війни Ірану зі Сполученими Штатами не буде, оскільки її не хочуть обидві сторони конфлікту.

Також командувач іранськими Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) бригадний генерал Хосейн Саламі заявив, що не прагне до війни між Іраном і Сполученими Штатами Америки (США)

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Новини України Дональд ТрампСполучені Штати АмерикиІран
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