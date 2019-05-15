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В Ірані заявили, що не хочуть війни із США

Новини » Політика    15.05.2019 - 02:58
В Ірані заявили, що не хочуть війни із США
Фото: Алі Хаменеї (russian.khamenei.ir)

Водночас у Тегерані вважають, що переговори із США не потрібні і можуть зашкодити

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що війни Ірану зі Сполученими Штатами не буде, оскільки її не хочуть обидві сторони конфлікту. Про це він сказав 14 травня під час зустрічі з представниками влади, передає РБК-Україна з посиланням на AFP.

Водночас Хаменеї зазначив, що переговори Ірану з США не потрібні і навіть можуть зашкодити.

"Ніякої війни не буде. Іранський народ обрав шлях опору. Ні ми, ні вони не прагнемо війни. Вони знають, що це буде не в їхніх інтересах", - сказав Хаменеї.

Він додав, що США намагаються послабити Іран, і не захотів відповідати на запитання з приводу ракетних озброєнь і впливу Тегерана в регіоні.

Також Хаменеї стверджує, що заяви Трампа про антиурядові демонстрації в Ірані не відповідають дійсності.

Нагадаємо, Міжнародна коаліція на чолі зі Сполученими Штатами Америки на території Іраку підвищила бойову готовність у зв'язку з існуючими загрозами для американських військ через присутність іранських військових у регіоні.

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