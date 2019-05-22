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США сконцентрированы на сдерживании Ирана, - Пентагон

Новости » Политика    22.05.2019 - 07:06
США сконцентрированы на сдерживании Ирана, - Пентагон
Фото: Патрик Шанахан (Mark Wilson/Getty Images)

В Пентагоне подчеркнули, что не собираются воевать с Ираном

Исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан заявил, что Вашингтон уделяет особое внимание сдерживанию Ирана и предотвращению просчетов со стороны Тегерана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Шанахана, благодаря перегруппировке войск на Ближнем востоке Вашингтон смог "сдержать атаки Ирана против американских сил". Он также подчеркнул, что США не собираются воевать с Ираном.

"На данном этапе мы уделяем особое внимание предотвращению просчетов со стороны Ирана, мы не хотим эскалации. Речь идет о сдерживании, а не войне. Мы не собираемся идти на войну", - заявил Шанахан.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Соединенные Штаты владеют "многими способами коммуникации" с иранским руководством.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Иран никогда больше не угрожать его стране, поскольку в случае войны "для Ирана настанет официальный конец".

"Если Иран хочет воевать, это будет официальным концом Ирана. Никогда не угрожайте Соединенным Штатам!", - написал Трамп.

Как писало РБК-Украина, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что войны Ирана с Соединенными Штатами не будет, поскольку ее не хотят обе стороны конфликта.

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