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Іран у чотири рази збільшив виробництво урану

Новини » Політика    21.05.2019 - 05:36
Іран у чотири рази збільшив виробництво урану
Фото: Іран (Sean Gallup/Getty Images)

Іран може вийти за межі обмежень запасів урану, встановлених ядерною угодою

Іран збільшив виробництво низькозбагаченого урану в чотири рази, про що поінформував Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомили в понеділок, 20 травня, іранські ЗМІ, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

У МАГАТЕ поки не прокоментували цю інформацію.

Водночас, як зазначає видання, "збільшення виробництва в чотири рази може означати, що Іран, імовірно, вийде за межі обмежень запасів урану, встановлених ядерною угодою".

Представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруза Камальванді заявив, що зазначене рішення не означає, що Тегеран використовуватиме більшу кількість центрифуг за обмежену атомною угодою.

Водночас, з його слів, протягом кількох тижнів Іран досягне максимально дозволеного, згідно з умовами договору, обсягу запасів низькозбагаченого урану - 300 кілограмів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Іран ніколи більше не погрожувати його країні, оскільки у разі війни "Ірану настане офіційний кінець".

Розвідка США засвідчила підвищену активність Ірану та його представників, яких офіційні особи США сприймають як загрозу проти американських цілей у регіоні.

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