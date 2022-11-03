США одобрили возможную продажу Финляндии ракет на 500 млн долларов
Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии американских управляемых ракет GMLRS и другого оборудования на 535 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как говорится в заявлении, американское внешнеполитическое ведомство "одобрило возможную продажу властям Финляндии GMLRS и связанного с этим оборудования примерно на 535 млн долларво".
"Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону проверенного партнера, который играет важную роль в поддержании стабильности в Европе. Для интересов США жизненно важно помогать Финляндии развивать и поддерживать мощный потенциал самообороны", - подчеркнули в Пентагоне.
Американская сторона полагает, что власти Финляндии используют эти ракеты для "увеличения своих национальных запасов, укрепления наземной и воздушной обороны на северном фланге Европы".
"Наращивание национальных запасов играет важную роль для обороны Финляндии и сдерживания из-за ухудшающейся ситуации в сфере безопасности в Европе", - поясняется в заявлении.
Американская администрация уже официально уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.
Напомним, что в мае Финляндия подала заявку на вступление в НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу будут действовать, если Россия будет давить на Швецию и Финляндию.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что еще в августе Турции заявила, что Финляндия и Швеция не выполняют договоренности, являющиеся условием для их вступления в НАТО.
Швеция подала заявку на членство в альянсе еще в мае этого года. Анкара, со своей стороны, почти сразу заявила о том, что будет блокировать вступление страны. Уже в июне страны подписали общий меморандум.
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