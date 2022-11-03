США схвалили можливий продаж Фінляндії ракет на 500 млн доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як йдеться у заяві, американське зовнішньополітичне відомство "схвалило можливий продаж владі Фінляндії GMLRS і пов'язаного з цим обладнання приблизно на 535 млн доларів".

"Ймовірний продаж буде відповідати цілям США у сфері зовнішньої політики та національної безпеки, оскільки допоможе зміцнити оборону перевіреного партнера, який відіграє важливу роль у підтримці стабільності в Європі. Для інтересів США життєво важливо допомагати Фінляндії розвивати та підтримувати потужний потенціал самооборони", - наголосили в Пентагоні.

Американська сторона вважає, що влада Фінляндії використовує ці ракети для "збільшення своїх національних запасів, зміцнення наземної та повітряної оборони на північному фланзі Європи".

"Нарощування національних запасів відіграє важливу роль для оборони Фінляндії та стримування через ситуацію, що погіршується у сфері безпеки в Європі", - пояснюється в заяві.

Американська адміністрація вже офіційно повідомила Конгрес про це рішення. Законодавчий орган тепер має 30 днів на розгляд потенційної угоди та її можливе блокування.

Нагадаємо, що у травні Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники по альянсу діятимуть, якщо Росія тиснутиме на Швецію та Фінляндію.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що ще в серпні Туреччини заявила, що Фінляндія та Швеція не виконують домовленості, які є умовою для їхнього вступу до НАТО.

Швеція подала заявку на членство в альянсі ще у травні цього року. Анкара, зі свого боку, майже відразу заявила про те, що блокуватиме вступ країни. Вже у червні країни підписали спільний меморандум.

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