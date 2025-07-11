В США одобрили 500 млн долларов помощи для Украины в 2026 году

Комитет Сената США по вопросам вооруженных сил одобрил 500 миллионов долларов на оказание помощи Украине в области безопасности в рамках проекта закона о национальной обороне на 2026 финансовый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Стоит заметить, что этот закон также ограничивает вывод из эксплуатации военных самолетов A-10.

Закон о национальной обороне (NDAA) ежегодно определяет финансирование и полномочия вооруженных сил США, чтобы гарантировать их боеспособность. Проект, одобренный комитетом 9 июля, предусматривает продление помощи Украине до 2028 года с повышением финансирования с 300 до 500 миллионов долларов.

Кроме того, законопроект запрещает уменьшать парк самолетов A-10 ниже 103 единиц в 2026 году, что позволит продлить их службу для авиационной поддержки.

NDAA поддерживает общее финансирование национальной обороны США в размере 925 миллиардов долларов и включает меры по противодействию глобальным угрозам, в частности со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

В нем подчеркивается необходимость технологических достижений в таких областях, как искусственный интеллект, беспилотные технологии и гиперзвуковое оружие, для поддержания военного превосходства США.

Возобновление поставок оружия США для Украины

Согласно сообщениям западных СМИ, на прошлой неделе США временно приостановили поставки некоторых видов вооружения в Украину. Речь идет, в частности, о ракетах для систем ПВО и высокоточных боеприпасах. В Белом доме объяснили, что это решение связано с проверкой запасов на американских складах и касается не только Украины, но и других партнеров по всему миру.

После телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским 3 июля, а также из-за интенсивных российских обстрелов, президент США Дональд Трамп объявил о намерении увеличить объем военной помощи Украине.