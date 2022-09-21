RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США не ищут "холодной войны" с Китаем, несмотря на политические разногласия, - Байден

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки не стремятся к "холодной войне" с Китаем, несмотря на их политические разногласия. Однако Вашингтон продолжит продвигать свое видение свободного и безопасного мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена во время Генассамблеи ООН.

"Позвольте мне быть откровенным по поводу конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем. По мере того, как мы руководим меняющимися геополитическими тенденциями, Соединенные Штаты будут вести себя как умный лидер. Мы не стремимся к конфликту, мы не стремимся к холодной войне", - заявил Байден.

Байден добавил, что Вашингтон не просит ни одну из стран выбирать одну из сторон, однако США и дальше продолжат продвигать собственное видение свободного, открытого, безопасного и преуспевающего мира.

Также во время выступления глава Белого дома упомянул и о Тайване. По его словам, США и в дальнейшем будут выступать "против односторонних изменений статус-кво с любой стороны".

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам Джо Байдена, Соединенные Штаты намерены защищать Тайвань в случае вторжения Китая. Соответствующее заявление главы Белого дома спровоцировало "строгие предупреждения" со стороны Пекина.

Тем временем лидер КНР Си Цзиньпин призвал армию сфокусироваться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайТайвань