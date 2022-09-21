ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Си Цзиньпин призвал китайских военных готовиться к военным действиям

Новина українською →
Пекин, Среда 21 сентября 2022 15:26
Си Цзиньпин призвал китайских военных готовиться к военным действиям Фото: лидер КНР Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Народная освободительная армия Китая должна сфокусироваться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях.

Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин, передает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

В Пекине состоялся семинар по национальной обороне и военной реформе с участием членов Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин, который также занимает пост председателя Центрального военного совета КНР, направил участникам семинара ряд указаний.

В частности, Си Цзиньпин подчеркнул, что вооруженные силы должны "сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях".

Глава КНР также заявил о необходимости твердо придерживаться пути реализации ранее намеченных целей реформы.

Напомним, по данным ЦРУ, лидер Китая Си Цзиньпин приказал военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня до 2027 года.

Байден в свою очередь заявил, что США намерены защищать Тайвань в случае вторжения КНР.

В ответ Китай направил "строгие предупреждения" Соединенным Штатам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Си Цзиньпинь
NEWS
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России