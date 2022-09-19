Китай направив "суворі попередження" США через заяви Байдена щодо Тайваня

Китай направив "суворі попередження" Сполученим Штатам після того, як президент США Джо Байден заявив, що американські сили захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін зазначила, що країна залишає за собою право вживати всіх необхідних заходів у відповідь на дії, які "розколюють" націю.

"Ми готові зробити все можливе, щоб прагнути до мирного возз'єднання. У той же час ми не терпітимемо жодної діяльності, спрямованої на відокремлення", - сказала вона.

Речниця також закликала США вирішувати питання, пов’язані з Тайванем, "обережно та належним чином" і не надсилати "неправильні сигнали" силам, які борються за незалежність Тайваню. Таким чином Мао Нін закликала США не завдавати серйозної шкоди китайсько-американським відносинам і миру в Тайванській протоці.

"У світі є тільки один Китай, Тайвань є частиною Китаю, і уряд Китайської Народної Республіки є єдиним законним урядом Китаю", - додала Мао.