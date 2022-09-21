США не шукають "холодної війни" з Китаєм, попри політичні розбіжності, - Байден

Сполучені Штати Америки не прагнуть "холодної війни" з Китаєм, попри їх політичні розбіжності. Однак Вашингтон продовжить просувати своє бачення вільного та безпечного світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Джо Байдена під час Генасамблеї ООН.
"Дозвольте мені бути відвертим щодо конкуренції між Сполученими Штатами і Китаєм. У міру того, як ми керуємо мінливими геополітичними тенденціями, Сполучені Штати будуть поводитися як розумний лідер. Ми не прагнемо конфлікту, ми не прагнемо холодної війни", - заявив Байден.
Байден додав, що Вашингтон не просить жодну з країн обирати одну зі сторін, однак США й надалі продовжать просувати власне бачення вільного, відкритого, безпечного і процвітаючого світу.
Також під час виступу голова Білого дому згадав й про Тайвань. За його словами США й надалі виступатимуть "проти односторонніх змін статус-кво з будь-якого боку".
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами Джо Байдена, Сполучені Штати мають намір захищати Тайвань у разі вторгнення Китаю. Відповідна заява голови Білого дому спровокувала "суворі попередження" з боку Пекіну.
Тим часом лідер КНР Сі Цзіньпін закликав армію сфокусуватися на підготовці до участі у справжніх бойових діях.
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