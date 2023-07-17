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Наводнение в США унесло жизни по меньшей мере 5 человек, 2 детей пропали без вести

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США, Понедельник 17 июля 2023 03:53
Наводнение в США унесло жизни по меньшей мере 5 человек, 2 детей пропали без вести Фото: в США произошло масштабное наводнение (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Юго-восточная часть штата Пенсильвания пострадала от сильных дождей, повлекших наводнение. Затопило дороги, местные вынуждены покинуть свои дома. Погибли 5 человек, 2 детей объявили пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Начальник пожарной службы Тим Брюер рассказал, что Пенсильвания столкнулась с пятью смертями в результате наводнения. Также спасатели разыскивают 2-летнюю девочку и ее 9-месячного братика. Они скрылись, когда на регион обрушился сильный шторм.

"Наше обязательство найти двоих детей будет непоколебимым", - заявил Брюер.

Национальная метеорологическая служба опубликовала предупреждения о внезапных наводнениях и торнадо для некоторых районов Коннектикута, западного Массачусетса, Вермонта и Нью-Гэмпшира. Предупреждение о торнадо было объявлено на территории вдоль границы штата Массачусетс и Нью-Гэмпшир.

Наводнение в Калифорнии

В начале года в Соединенных Штатах из-за масштабных наводнений эвакуировали целый город Монтесито, расположенный в 140 километрах от Лос-Анджелеса. В населенном пункте проживает около 9 тысяч человек.

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