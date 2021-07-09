ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зустріч Зеленського і Байдена: дати візиту в США ще немає

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 09 липня 2021 18:54
Зустріч Зеленського і Байдена: дати візиту в США ще немає Фото: президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Підготовка зустрічі президента України Володимира Зеленського з його американським колегою Джо Байденом триває. Дата і порядок саміту поки знаходиться на стадії узгодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента України Сергія Никифорова.

"Як дата, так і адженда (порядок денний - ред.), поки на стадії узгодження", - сказав Нікіфоров.

Нагадаємо, Джо Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.

Як повідомляло РБК-Україна, візит Зеленського до США планується на кінець липня 2021 року.

У МЗС раніше заявляли, що головною темою переговорів Байдена і Зеленського стане залучення американської сторони до врегулювання конфлікту на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію
У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі