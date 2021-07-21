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США сьогодні офіційно запросять Зеленського в Білий дім

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Середа 21 липня 2021 19:44
США сьогодні офіційно запросять Зеленського в Білий дім Фото: заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена сьогодні, 21 липня, офіційно направить запрошення президенту України Володимиру Зеленському відвідати Вашингтон. Раніше очікувалося, що український глава відвідає США в кінці липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява заступника держсекретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд у Комітеті у закордонних справах Сенату.

"Запрошення президенту Зеленському буде публічно опубліковано сьогодні пізніше", - заявила Нуланд.

Нагадаємо, в офісі президента заявляли, що дата і порядок саміту поки знаходиться на стадії узгодження. У Білому домі також заявляли, що дати поки немає.

Як відомо, Джо Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.

Очікувалося, що візит Зеленського до США відбудеться наприкінці липня 2021 року.

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