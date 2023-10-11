США расследуют причастность Ирана к обучению боевиков ХАМАС, - NBC

США проводят расследование причастности Ирана к подготовке боевиков ХАМАС, которую те могли использовать для нападения на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Они проверяют, предоставлял ли Иран подготовку некоторым боевикам с привлечением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также готовил ли он ХАМАС к операциям с использованием взрывчатки.

Анонимные официальные лица сообщают, что ХАМАС мог использовать недавние палестинские протесты вдоль забора на границе с Сектором Газа для размещения взрывчатки.

"Нападение, которое было гораздо более изощренным, чем предыдущие операции ХАМАС, было бы невозможно без десятилетий финансирования, оружия и подготовки, которые Иран поставлял боевикам", - пишет издание, ссылаясь на неназванных чиновников.

Поддержка ХАМАС Ираном

Иран долгое время тренировал и обеспечивал боевиков ХАМАС, а после их вторжения в Израиль открыто поддержал нападение.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что представители иранских спецслужб помогли ХАМАСу спланировать атаку на Израиль. Тегеран отрицает такую информацию.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби отмечал, что Иран является соучастником ХАМАС в войне боевиков и Израиля. На фоне этого некоторые представители Республиканской партии начали давить на президента США Джо Байдена, чтобы тот принял меры против Ирана.

Кроме этого, президент Франции Эммануэль Макрон тоже допустил, что Иран помогал ХАМАС, однако, доказательств этого у него пока нет.

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