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США розслідують причетність Ірану до навчання бойовиків ХАМАС, - NBC

Середа 11 жовтня 2023 08:02
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США розслідують причетність Ірану до навчання бойовиків ХАМАС, - NBC Фото: в США перевіряють Іран на причетність до нападу ХАМАС на Ізраїль (GettyImagea)
Автор: Антон Малиновський

США проводять розслідування щодо причетності Ірану до підготовки бойовиків ХАМАС, яку ті могли використати для нападу на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Вони перевіряють, чи надавав Іран підготовку деяким бойовикам з залученням Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), а також чи готував він ХАМАС до операцій з використанням вибухівки.

Анонімні офіційні особи повідомляють, що ХАМАС міг використати нещодавні палестинські протести вздовж паркану на кордоні з Сектором Гази для розміщення вибухівки.

"Напад, який був набагато витонченішим, ніж попередні операції ХАМАС, був би неможливим без десятиліть фінансування, зброї та підготовки, які Іран постачав бойовикам", - пише видання, посилаючись на неназваних чиновників.

Підтримка ХАМАС Іраном

Іран впродовж довгого часу тренував та забезпечував бойовиків ХАМАС, а після їхнього вторгнення в Ізраїль відкрито підтримав напад.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що представники іранських спецслужб допомогли ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль. Тегеран заперечує таку інформацію.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі наголошував, що Іран є співучасником ХАМАС у війні бойовиків та Ізраїлю. На фоні цього деякі представники Республіканської партії почали тиснути на президента США Джо Байдена, аби той вжив заходів проти Ірану.

Крім цього, президент Франції Еммануель Макрон теж допустив, що Іран таки допомогав ХАМАС, однак, доказів цього у нього поки що немає.

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