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Иран помог ХАМАСу спланировать атаку на Израиль, и дал старт вторжению, - WSJ

Понедельник 09 октября 2023 01:20
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Иран помог ХАМАСу спланировать атаку на Израиль, и дал старт вторжению, - WSJ Фото: Иран помог ХАМАСу спланировать атаку на Израиль (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Представители иранских спецслужб помогли боевикам ХАМАСа спланировать атаку на Израиль и дали разрешение на ее проведение в ходе встречи в Бейруте в начале октября.

О этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

По словам ряда источников издания, офицеры иранского "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) работали с ХАМАСом с августа над разработкой плана серии воздушных, наземных и морских вторжений.

Детали операции были уточнены в ходе нескольких встреч в Бейруте, на которых присутствовали офицеры КСИР и представители четырех поддерживаемых Ираном группировок боевиков, включая ХАМАС и "Хезболлу".

Официальные лица США заявили, что не обнаружили пока никаких доказательств причастности Тегерана к вторжению. Однако европейский чиновник и советник сирийского правительства подтвердили информацию об участии Ирана в подготовке к нападению.

Прямое участие Ирана вывело бы из тени затянувшийся конфликт Тегерана с Израилем, повысив риск более широкого конфликта на Ближнем Востоке. Более широкий план КСИР состоит в том, чтобы создать угрозу для Израиля с нескольких направлений.

По данным источников, Иран отложил другие региональные конфликты, в частности противостояние с Саудовской Аравией в Йемене, чтобы направить ресурсы КСИР на координацию, финансирование и вооружение ХАМАСа и "Хезболлы".

Вторжение ХАМАС в Израиль

Террористы ХАМАС 7 октября проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, им удалось захватить ряд населенных пунктов. К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Вскоре Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Добавим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 700 человек.

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