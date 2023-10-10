В Белом доме назвали Иран "соучастником" нападения ХАМАС на Израиль

Иран является соучастником ХАМАС в войне боевиков и Израиля, однако фактов прямой причастности к атакам терористов пока нет.

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он заявил, что Иран долгое время поддерживает ХАМАС и предоставляет им и другим террористическим группировкам в регионе ресурсы. Кроме этого, они учат боевиков".

"Поэтому в этом отношении, очевидно, Иран является соучастником. Однако если говорить о доказательствах его прямой причастности к нынешним атакам, то таких нет", - сказал Кирби.

Причастность Ирана к атаке на Израиль

Иран открыто поддерживает группировку ХАМАС, предоставляя им финансирование и вооружение. В первый день вторжения ХАМАС президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что у боевиков ХАМАС есть покровители в Иране.

А позже The Wall Street Journal заявили, что представители иранских спецслужб помогли боевикам ХАМАС спланировать атаку на Израиль и дали разрешение на ее проведение во время встречи в Бейруте в начале октября.

В Иране же такую информацию отрицают и заявляют о своей непричастности к событиям.

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