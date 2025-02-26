Зеленский о визите в США: приглашение есть, офисы работают над этим
Президент Владимир Зеленский получил приглашение в Соединенные Штаты Америки (США). Сейчас офисы работают над этим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время брифинга.
"Относительно визита. Визит нам предложили, да. Но я хочу получить, какой формат и когда, офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита", - сказал Зеленский.
По его словам, для президента США Дональда Трампа важно подписать соглашение о редкоземельных металлах, а для Украины - услышать от Вашингтона, что помощь не будет останавливаться.
Возможный визит в Британию
"После США, если я туда поеду, посмотрим, то есть я планирую в Лондон. И сразу после этого мы с европейцами там встречаемся у Кира Стармера, (премьер-министр Британии, - ред.)", - добавил президент.
Визит Зеленского в США
25 февраля Трамп заявил, что Зеленский посетит Вашингтон 28 февраля, чтобы подписать соглашение по полезным ископаемым. Тогда же источники РБК-Украина сообщили о подготовке к поездке, однако не раскрывали других подробностей.
Подробнее о том, что известно о предстоящем визите президента Украины в США - читайте в материале РБК-Украина.
Отдельно добавим, что 25 февраля Financial Times заявило, что Киев и Вашингтон согласовали детали соглашения по редкоземельным металлам. Комментируя сделку Зеленский заявил, что она может иметь большой успех, или же тихонько пройти.
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