Зеленский о визите в США: приглашение есть, офисы работают над этим

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время брифинга.

"Относительно визита. Визит нам предложили, да. Но я хочу получить, какой формат и когда, офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита", - сказал Зеленский.

По его словам, для президента США Дональда Трампа важно подписать соглашение о редкоземельных металлах, а для Украины - услышать от Вашингтона, что помощь не будет останавливаться.

Возможный визит в Британию

"После США, если я туда поеду, посмотрим, то есть я планирую в Лондон. И сразу после этого мы с европейцами там встречаемся у Кира Стармера, (премьер-министр Британии, - ред.)", - добавил президент.