Американские военные атаковали склады с оружием хуситов в Йемене

Отмечается, что удары были нанесены в субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября. В операции были задействованы средства Военно-воздушных сил и Военно-морских сил США, в частности истребитель F-35C.

Военные атаковали объекты, на которых хранится разнообразное современное вооружение.

"Целенаправленная операция была проведена в ответ на неоднократные незаконные нападения хуситов на международное коммерческое судоходство, а также на американские, коалиционные и торговые суда в Красном море, Баб-эль-Мандебском и Аденском заливе. Это также имело целью ослабить угрозу хуситов для региональных партнеров", - сообщают в CENTCOM.

Кроме того, американские эсминцы Stockdale и Spruance вместе с самолетами ВВС и ВМС США успешно уничтожили целый ряд пусковых установок хуситов во время прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив.

В частности, были успешно обнаружены и уничтожены восемь беспилотных авиационных комплексов одностороннего действия, пять противокорабельных баллистических ракет и четыре противокорабельные крылатые ракеты, которые хуситы нацеливали на торговые корабли и их экипажи.

Во время операции, из американского персонала и техники никто не пострадал и не был ранен.

Военные США также обнародовали видео удара беспилотника MQ-9 Reaper по мобильной ракетной установке, размещенной на кузове грузовика.

На кадрах видно, как человек, стоявший рядом с пусковой установкой, убегает после удара.

