Американские военные атаковали склады с оружием хуситов в Йемене
Военные Соединенных Штатов нанесли ряд авиаударов по складам оружия хуситов на территории Йемена. Операция была проведена в ответ на атаки террористов на коммерческие суда в Красном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное Командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
Отмечается, что удары были нанесены в субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября. В операции были задействованы средства Военно-воздушных сил и Военно-морских сил США, в частности истребитель F-35C.
Военные атаковали объекты, на которых хранится разнообразное современное вооружение.
"Целенаправленная операция была проведена в ответ на неоднократные незаконные нападения хуситов на международное коммерческое судоходство, а также на американские, коалиционные и торговые суда в Красном море, Баб-эль-Мандебском и Аденском заливе. Это также имело целью ослабить угрозу хуситов для региональных партнеров", - сообщают в CENTCOM.
Кроме того, американские эсминцы Stockdale и Spruance вместе с самолетами ВВС и ВМС США успешно уничтожили целый ряд пусковых установок хуситов во время прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив.
В частности, были успешно обнаружены и уничтожены восемь беспилотных авиационных комплексов одностороннего действия, пять противокорабельных баллистических ракет и четыре противокорабельные крылатые ракеты, которые хуситы нацеливали на торговые корабли и их экипажи.
Во время операции, из американского персонала и техники никто не пострадал и не был ранен.
Военные США также обнародовали видео удара беспилотника MQ-9 Reaper по мобильной ракетной установке, размещенной на кузове грузовика.
На кадрах видно, как человек, стоявший рядом с пусковой установкой, убегает после удара.
U.S. Central Command Strikes Houthi Facilities and Weapons Systems— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 13, 2024
U.S. Central Command (CENTCOM) forces executed a series of precise airstrikes on multiple Houthi weapons storage facilities situated within Houthi-controlled territories in Yemen, Nov. 9-10. These facilities… pic.twitter.com/nMkWTvegIr
Атаки йеменских хуситов
Группировку хуситов в Йемене поддерживает Иран. Она входит в т.н. "иранскую ось зла", противостоящую странам Европы, США и Израилю.
С началом военной операции израильской армии в Секторе Газа в октябре 2023 года, хуситы начали обстреливать коммерческие торговые корабли, которые следуют мимо побережья страны в Аденском заливе и в Красном море.
Военные США и ряда стран ЕС ввели свои силы на Ближний Восток и уничтожают объекты исламских террористов.
Так, в понедельник, 11 ноября, хуситы выпустили по двум военным кораблям США восемь беспилотников, пять противокорабельных баллистических ракет и три противокорабельные крылатые ракеты. Военные сбили вражеские цели, корабли не пострадали.
9 ноября американские военные ударили по объектам йеменских хуситов и поразили склады с оружием, которым террористы обстреливали корабли у побережья страны.
Также недавно выяснилось, что Россия предоставляла йеменским хуситам спутниковые данные, которые боевики использовали для ударов по кораблям в Красном море.
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