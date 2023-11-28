Хуситы запустили ракеты по кораблю США, освободившему танкер у берегов Йемена

Йеменские хуситы выпустили две баллистические ракеты по кораблю USS Mason, участвовавшего в освобождении захваченного танкера в Аденском заливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил в понедельник, что согласно международным морским нормам и законам, когда поступает сигнал бедствия, "все находящиеся поблизости суда обязаны прийти на помощь и поддержку". Однако он добавил, что неподалеку были "неотреагировавшие" три корабля ВМС Китая.

Райдер сказал журналистам в понедельник, что по первым признакам нападающие, которые сейчас удерживаются на корабле USS Mason , являются сомалийцами.

Менее чем через два часа после того, как команда военно-морских сил США завершила спасательную операцию, две баллистические ракеты были выпущены из районов, контролируемых повстанцами-хуситами в Йемене, по месту общего расположения USS Mason.

"Ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Военно-морские силы США освободил танкер, захваченный вооруженными лицами в Аденском заливе на Ближнем Востоке.

Военный корабль ВМС США ответил на сигнал бедствия, поступавшего от коммерческого танкера Central Park, перевозившего груз фосфорной кислоты. Судно было захвачено злоумышленниками. Личности нападавших правоохранители пока не установили.

Представитель США на условиях анонимности сказал, что военный американский корабль Mason ответил на сигнал бедствия и освободил танкер. По его словам, танкер сейчас находится в безопасности.

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