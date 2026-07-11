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США ожидают полное открытие Ормузского пролива после переговоров с Ираном, - СМИ

20:07 11.07.2026 Сб
3 мин
США требуют бесплатного прохода судов
aimg Сергей Козачук
США ожидают полное открытие Ормузского пролива после переговоров с Ираном, - СМИ Фото: Ормузский пролив (Getty Images)
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США и Иран согласились продолжить переговоры, несмотря на недавнее обострение ситуации в Ормузском проливе. Соединенные Штаты стремятся получить от Тегерана публичные гарантии безопасного транзита судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Что известно о новом раунде переговоров

По информации издания, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже прибыл в Оман в субботу, 11 июля. Посредники из Омана, Катара и Пакистана пытаются организовать четырехсторонний телефонный звонок, пока глава иранского МИД находится в Маскате.

По данным СМИ, американскую делегацию на переговорах должны возглавить вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, а также Джаред Кушнер и Стив Виткофф.

Однако иранская сторона заявляет, что встреча не состоится, пока Вашингтон "не отступит со своих позиций". При этом американские чиновники отмечают, что контакты последних дней были продуктивными.

В то же время, президент США Дональд Трамп подтвердил готовность Вашингтона к диалогу, но выдвинул жесткое условие.

"Исламская Республика Иран попросила нас продолжить "переговоры". Мы согласились на это, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что режим прекращения огня ОКОНЧЕН!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Почему ситуация в Ормужском проливе обострилась

На этой неделе три коммерческих танкера Катара и Саудовской Аравии попали под обстрел в Ормузском проливе. В ответ США отозвали лицензию на продажу иранской сырой нефти и нанесли авиаудары по объектам в Иране, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек.

Тегеран ответил ударами по американским военным базам в Персидском заливе.

Американская сторона требует от Ирана открыть пролив, через который до войны транспортировали пятую часть мировых поставок нефти, без платы за проезд. Конфликт уже вызвал стремительный рост мировых цен на нефть.

Ситуацию осложняет и то, что новый верховный лидер Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи, в субботу снова пригрозил местью за убийство своего отца, произошедшее 28 февраля во время авиаударов США и Израиля.

Ранее Трамп уже приказал военным подготовить тысячи ракет на случай, если Иран попытается покушаться на него.

Переговоры Вашингтона и Тегерана

Напомним, Соединенные Штаты выдвинули Ирану жесткое требование по прекращению атак, установив для Тегерана ультиматум, срок которого истекает до конца суток 11 июля.

Перед этим иранская сторона самостоятельно обратилась в Белый дом с просьбой продолжить дипломатический диалог. Вашингтон ответил согласием на возобновление переговоров США и Ирана, однако констатировал, что прежнее перемирие между странами официально закончилось.

На фоне этого американский президент Дональд Трамп объявил свои требования, потребовав от Тегерана публичных признаний для продолжения процесса. Подробнее об этом читайте в материале "Трамп поставил Ирану ультиматум до субботы: требующий от Тегерана".

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