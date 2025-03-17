США не будут делать исключений по тарифам на сталь и алюминий, - Трамп

Таможенные войны Трампа

В начале февраля президент США повысил тарифы на импорт стали и алюминия до фиксированных 25% в США изо всех стран мира без исключений. Под удар попали крупнейшие импортеры сырья - Канада, Мексика, Россия и Китай.

Свое решение Трамп объяснил попыткой помочь американской промышленности. Однако некоторые страны начали вводить ответные пошлины на импорт из США, что спровоцировало тарифные войны.

В частности, власти канадской провинции Онтарио в ответ ввели 25% налог на поставки электроэнергии для США. После этого Трамп поднял ставку пошлины на импорт канадских стали и алюминия еще на 25% и довел общую пошлину до 50%.

Позже власти Онтарио отказались вводить свою пошлину, а Трамп заявил, что не будет поднимать ставку до 50%, но оставит тариф на уровне 25%.

Глава Белого дома также отказался давать освобождение от пошлин США на сталь и алюминий для Австралии.

Тарифы на импорт автомобилей

Кроме того, 19 февраля президент также заявил о намерении ввести 25% пошлины на импорт автомобилей в США.

Новые тарифы должны были заработать с 4 марта. Однако после встречи с тройкой крупнейших американских производителей автомобилей, Трамп на месяц отсрочил введение пошлин на импорт авто из Канады и Мексики. За этот период производители должны перенести свои цепи поставок в США.

Актуальная дата вступления в силу пошлин на импорт автомобилей и отдельных секторальных пошлин из других стран в Америку - 2 апреля.

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