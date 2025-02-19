Торговая война против Европы: Трамп заявил, что введет 25%-ные пошлины на автомобили

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на автомобили "в районе 25%" и аналогичные пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп заявил, что пошлины на автомобили вступят в силу уже 2 апреля, на следующий день после того, как члены его кабинета должны представить ему доклады с описанием вариантов ряда импортных пошлин в рамках его действий по реформированию мировой торговли.

Трамп давно выступает против того, что он называет несправедливым отношением к экспорту американских автомобилей на зарубежных рынках.

Например, Европейский Союз взимает 10% пошлину на импорт транспортных средств, что в четыре раза превышает ставку пошлины на легковые автомобили в США в размере 2,5%. Однако США взимают 25% пошлину на пикапы из стран, отличных от Мексики и Канады, налог, который делает эти транспортные средства очень прибыльными для автопроизводителей Детройта.

Глава внешнеторгового ведомства ЕС Марош Шефчович встретится сегодня в Вашингтоне со своими американскими коллегами - министром торговли Говардом Лютником, кандидатом Трампа на пост торгового представителя США Джеймисоном Гриром и директором Национального экономического совета Кевином Хассетом, чтобы обсудить различные тарифы, которыми угрожает Трамп.

На вопрос о том, может ли ЕС избежать ответных пошлин, которые он предложил на прошлой неделе, Трамп повторил свое заявление о том, что ЕС уже дал понять, что снизит пошлины на американские автомобили до уровня США, хотя законодатели ЕС отрицают, что делали это.

Он заявил, что будет оказывать давление на чиновников ЕС, чтобы они увеличили импорт автомобилей и других товаров в США.

Трамп сообщил журналистам в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, что отраслевые пошлины на фармацевтические препараты и полупроводники также будут начинаться с "25% или выше» и существенно возрастут в течение года.

Он не назвал дату объявления этих пошлин и сказал, что хотел бы дать производителям лекарств и чипов некоторое время для создания заводов в США, чтобы они могли избежать пошлин.

Трамп сказал, что ожидает, что некоторые из крупнейших компаний мира объявят о новых инвестициях в США в ближайшие пару недель. Он не предоставил дополнительных подробностей.

Торговая война Трампа

С момента своей инаугурации четыре недели назад Трамп ввел 10% пошлину на весь импорт из Китая, в дополнение к существующим сборам, якобы из-за неспособности Китая остановить торговлю фентанилом. Он также объявил, а затем отложил на месяц, 25% пошлины на товары из Мексики и неэнергетический импорт из Канады.

Он также установил 12 марта как дату начала 25% пошлин на всю импортируемую сталь и алюминий, отменяя исключения для Канады, Мексики, Европейского Союза и других торговых партнеров. Трамп также объявил, что эти пошлины будут применяться к сотням импортируемых товаров вторичной переработки из стали и алюминия.

На прошлой неделе он поручил своей экономической команде разработать планы по введению взаимных тарифов, соответствующих тарифным ставкам каждой страны на каждый продукт.

Отложенные тарифы на автомобили

Пошлина на импорт автомобилей в размере 25% станет переломным моментом для мировой автомобильной промышленности, которая и так страдает от неопределенности, вызванной тарифной политикой Трампа.

Похожая драма разыгралась в 2018 и 2019 годах во время первого срока Трампа, когда Министерство торговли провело расследование национальной безопасности в отношении импорта автомобилей и обнаружило, что он ослабляет внутреннюю промышленную базу. В то время Трамп угрожал ввести пошлины на автомобили в размере 25%, но в конечном итоге не предпринял никаких действий, а его полномочиям по тарифам, полученные в результате этого расследования, истекли

Однако некоторые результаты, которые легли в основу расследования 2018 года, могут быть повторно использованы или обновлены в рамках новой программы по введению тарифов на автомобильную продукцию.