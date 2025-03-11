Трамп исключил освобождение Австралии от пошлин на сталь и алюминий

Австралия не получит освобождения от пошлин США на сталь и алюминий, несмотря на либбистскую кампанию правительства премьер-министра Энтони Альбанезе. Это в свою очередь, нанесет удар по отношениям между двумя давними союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В своем заявлении представитель Белого дома Куш Десаи подтвердил, что запланированные пошлины вступят в силу с полуночи среды, причем без каких-либо исключений для торговых партнеров США.

Согласно сообщениям австралийских СМИ, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт тоже ранее сообщила журналистам во вторник, что президент США Дональд Трамп решил не предоставлять исключение, хотя ранее заявлял Олбанесу, что рассмотрит этот вопрос.

"Он рассматривал этот вариант и решил отказаться", - сказала Ливитт в одном из интервью.

Bloomberg отмечает, что Олбанезе, который должен провести выборы до 17 мая, находится под сильным давлением со стороны местных законодателей и руководителей, которые требуют освобождения от пошлин на экспорт стали и алюминия из Австралии в США. Во время первого срока Трампа Канберра провела месяцы кропотливых переговоров с Вашингтоном, чтобы избежать подобных пошлин.