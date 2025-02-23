США будут делать все, чтобы завершить горячую стадию войны в этом году, - Зеленский
США хотят добиться завершения горячей стадии войны России против Украины в этом году. Для этого Вашингтон будет делать все возможное.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции.
"Я считаю, что США будут делать все, чтобы горячая стадия войны закончилась в этом году. Я считаю, что это их цель, и они будут все делать для этого", - рассказал президент.
В то же время он подчеркнул, что делать все для завершения войны, не помогая Украине, - это "немного другой формат". Фактически это "мир через в силу, но не в направлении России".
Зеленский считает, что США считают прекращение огня завершением войны. Для Вашингтона это будет "большой успех".
"Мы считаем, что должны гарантии безопасности. Да, мы понимаем, что это дорогостояще и не так просто, как договориться о прекращении огня. Мы хотим обеспечить безопасность для наших людей", - уточнил он.
Планы США
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что война России против Украины должна прекратиться. Он отмечал, что нужно остановить "миллионы смертей" на поле боя.
При этом Financial Times со ссылкой на собственные источники писало о том, что Трамп и российский диктатор Владимир Путин хотят, чтобы прекращение огня между Украиной и Россией наступило до Пасхи (20 апреля) или 9 мая.
В свою очередь Fox News сообщало, что США и Россия якобы подготовили трехэтапный план прекращения войны РФ против Украины. И первым этапом должно стать прекращение огня.
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